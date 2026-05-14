كيف تختار أضحية العيد بالطريقة السليمة؟ .. فيديو

أكد الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن اختيار الأضحية السليمة يعتمد على شرطين أساسيين هما السن الشرعي والحالة الصحية الظاهرية، موضحًا أن الأبقار والجاموس يجب ألا يقل عمرها عن عامين، بينما الضأن لا يقل عن 6 أشهر، والماعز عن عام، مع الاستدلال على ذلك من خلال فحص الأسنان.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم محمد جوهر وحياة مقطوف إلى ضرورة استبعاد الحيوانات التي تعاني من عيوب ظاهرة مثل العور أو العرج أو الهزال أو المرض، لافتًا إلى أن الحيوان السليم يتميز بنشاطه وقدرته على الأكل والاجترار، ونعومة صوفه في حالة الأغنام.

وأوضح أن المجازر الحكومية تفتح أبوابها مجانًا خلال أيام عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة، لتوقيع الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، ما يضمن اكتشاف الأمراض غير الظاهرة مثل الطفيليات أو اليرقان، فضلًا عن التخلص الآمن من المخلفات.

وشدد على أهمية تجنب الذبح خارج المجازر لما يمثله من خطورة صحية وبيئية، داعيًا المواطنين إلى الاستعانة بمتخصصين عند الشراء وعدم الاعتماد على البائع فقط.

كما حذر من تعبئة اللحوم فور الذبح في الأكياس، مؤكدًا ضرورة تركها لتبرد لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم حفظها بشكل جيد في الثلاجات أو المجمدات، لتفادي تعرضها للفساد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.