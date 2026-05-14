إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتسجيل زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان جنوب غربي البلاد.

وبالأمس ، شهدت إيران ، هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت المناطق الواقعة على الحدود بين محافظتي طهران ومازندران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.



وأكدت وكالة “فارس” التابعة للحرس الثوري وقوع الزلزال أيضًا في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، ما أثار حالة من الترقب في المنطقة.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” أن الهزة الأرضية شعر بها السكان في طهران واستمرت قرابة 10 ثوانٍ، دون ورود تفاصيل فورية عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.