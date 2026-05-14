مدبولي: استراتيجية مصر واضحة لبناء جيل قادر على المنافسة العالمية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لتواجده في احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية لافتا إلى أن الاحتفالية تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الاستثمار الحقيقي في الإنسان لاستمرار التنمية مشيرا الي ان الدولة تعمل علي بناء جيل كامل مؤهل لسوق العمل مشيرا الي ان استراتيجية مصر واضحة لبناء جيل قادر علي المنافسة العالمية .

وأشار رئيس الوزراء الي ان هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع تدريب الكوادر علي التكنولوجية الحديثة كاولوية علي أجندة الحكومة لافتا ان هذه الجهود تنعكس بشكل مباشر علي مؤشرات التنمية من زيادة دخل الأسرة ودعم الاقتصاد .