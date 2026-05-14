سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شانجان ايدا، وام جى 5، ونيسان صنى، وبايك يو 5 بلس، وسوزوكى سويفت ديزاير .

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تحصل سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 80 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 165 كم/ساعة، وبها عزم دوران 111 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 770 ألف جنيه .

بايك يو 5 بلس موديل 2026

تستمد سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 111 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2026

قوة سيارة نيسان صنى موديل 2026 تصل إلي 108 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 780 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 810 ألف جنيه .

ام جى 5 موديل 2026

عزم دوران سيارة ام جى 5 موديل 2026 يصل إلي 150 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 924 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 24 ألف جنيه .

شانجان ايدا موديل 2026

خزان وقود سيارة شانجان ايدا موديل 2026 يصل إلي 53 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 109 حصان، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 925 ألف جنيه .