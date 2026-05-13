الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه .. مرسيدس GLS أم أودي Q8 موديل 2026| اعرف المواصفات والأسعار

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس GLS و اودي Q8 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ مرسيدس GLS موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor .

محرك مرسيدس GLS موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 517 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس GLS موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 9 مليون و 930 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اودي Q8 موديل 2026

زودت سيارة اودي Q8 موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اودي Q8 موديل 2026

تستمد سيارة اودي Q8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي Q8 موديل 2026

تتوافر سيارة اودي Q8 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 7 مليون و 900 ألف جنيه .

