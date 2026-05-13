مواصفات مرسيدس مايباخ 2026 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس مايباخ موديل 2026

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس مايباخ موديل 2026، وتنتمي مايباخ لفئة السيارات السيدان الفاخرة.

أبعاد مرسيدس مايباخ موديل 2026

تأتى سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 5469 مم، وعرض 2109 مم، وارتفاع 1510 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3396 مم.

محرك مرسيدس مايباخ موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 503 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 76 لترا، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات مرسيدس مايباخ موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 بالعديد من المميزات، من ضمنها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب.

بالإضافة إلى أن سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026، بها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها نوافذ كهربائية أمامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام أقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats.

سعر مرسيدس مايباخ موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2026 في سوق السيارات المصرية بفئة واحدة سعرها 22 مليونا و800 ألف جنيه .