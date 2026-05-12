مواصفات ديبال اس 07 موديل 2026 الكهربائية.. صور

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ديبال اس 07 موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ديبال اس 07 موديل 2026، وتنتمي اس 07 لفئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية .

محرك ديبال اس 07 موديل 2026

تحصل سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 214 حصان، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 560 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ديبال اس 07 موديل 2026

زودت سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات أمامية، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key .

مواصفات ديبال اس 07 موديل 2026

تحتوي سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

بالإضافة إلى أن سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 بها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام إقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Start/Stop system .

سعر ديبال اس 07 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 90 ألف جنيه .