لمنافسة بورش.. مرسيدس تطلق سيارة ميثوس CLE الجديدة

كشفت “مرسيدس-AMG” عبر حساباتها الرسمية في مايو 2026 عن الصور التشويقية الأولى لأول إصدارات قسم “ميثوس” الجديد المخصص للسيارات ذات الإنتاج المحدود للغاية.

وتعتمد السيارة الجديدة على هيكل طراز "سي إل إي" (CLE)، لكنها تأتي بتعديلات "راديكالية" في التصميم الانسيابي والديناميكا الهوائية، ما يجعلها منافسًا مباشرًا لسيارة "بورش 911 GT3 RS".

وتستهدف مرسيدس من خلال هذا الإصدار "الاستثنائي" تقديم تجربة قيادة "وحشية" تمزج بين عضلات محركات V12 التاريخية وتقنيات السباقات الحديثة لعام 2026.

محرك V8 جبار وقوة تتفوق على المنافسين لعام 2026

بينما تكتفي منافستها البورشه بقوة 518 حصانًا، تشير التقارير الألمانية إلى أن "ميثوس سي إل إي" ستزود بمحرك V8 توربيني ينتج قوةً هائلةً تصل إلى 646 حصانًا.

وظهرت السيارة في الصور بتمويهات هندسية تخفي تفاصيل الهيكل الخارجي "العدواني" الذي يضم زوائد هوائية ضخمة وجناحًا خلفيًا ثابتًا لتعزيز الثبات عند السرعات العالية.

ويعتبر الخبراء في عام 2026 أن هذه السيارة هي "الرد القاسي" من مرسيدس على سيارات "بي إم دبليو M4" فائقة الأداء، حيث توفر مستويات من القوة والتحكم لم يسبق لها مثيل في هذه الفئة.

حصرية مطلقة لـ 30 عميلاً فقط بحلول عام 2027

تخطط مرسيدس لإنتاج 030 وحدة فقط من هذا الطراز على مستوى العالم، ما يضمن لها مكانةً "رفيعةً" كواحدة من أكثر السيارات ندرة في العقد الحالي.

ومن المتوقع أن يتم الكشف الرسمي الكامل عن السيارة قريباً، مع احتمالية توفرها في أسواق أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

ومع اقتراب عام 2027، يُتوقع أن تصبح هذه السيارة "أيقونةً" لهواة جمع السيارات الفاخرة، نظرًا لكونها تمثل ذروة ما يمكن أن يقدمه قسم "أي إم جي" من أداء ميكانيكي "خالص" قبل التحول الكامل نحو الكهرباء في عام 2026.