شاحنة مرسيدس تتحول إلى منزل متنقل بسعر 219 ألف دولار

نجحت شركة "فان سبيد" (Vanspeed) المتخصصة في تعديل الحافلات ومقرها كاليفورنيا في إعادة صياغة مفهوم الحياة على العجلات، حيث حولت حافلة مرسيدس بنز سبرينتر المتواضعة إلى منزل متكامل أطلقت عليه اسم "ألبوم" (Album).

وتعد هذه المركبة أكثر من مجرد وسيلة نقل؛ فهي مساحة معيشة فاخرة تجمع بين قوة العمل الشاقة لعلامة مرسيدس وبين رفاهية القصور، مما يوفر تجربة فريدة للمسافرين الباحثين عن المغامرة دون التنازل عن سبل الراحة المنزلية الحديثة في عام 2026.

هندسة ذكية لمساحات معيشة متعددة الأغراض

تعتمد مركبة "ألبوم" على تصميم داخلي مرن للغاية يتيح للمستخدمين تحويل المقصورة وفقًا لاحتياجاتهم اليومية، حيث تضم سريرًا كبيرًا من نوع "كوين" بنظام "ميرفي" القابل للطي لتوفير مساحة إضافية خلال النهار.

وتتحول منطقة المعيشة بسلاسة من ركن للاسترخاء إلى مساحة عمل مخصصة أو منطقة لتناول الطعام، كما تم تزويد الحافلة بحمام متكامل ونظام مطبخ ذكي، مما يجعلها مركبة متعددة الاستخدامات توازن ببراعة بين الوظيفة العملية والجمال التصميمي الفائق.

أداء قوي وقدرات استثنائية خارج الطرق المعبدة

لم تكتفِ الشركة بتعديل المظهر الداخلي فحسب، بل عززت القدرات الميكانيكية للحافلة لضمان قدرتها على اقتحام أصعب التضاريس، حيث تأتي بنظام دفع رباعي متطور (AWD) يتيح لها السير بثبات فوق الرمال والصخور.

كما تم تجهيز المركبة بأنظمة طاقة مستقلة تعتمد على البطاريات المتطورة والألواح الشمسية، مما يمنح المسافرين القدرة على العيش "خارج الشبكة" (Off-grid) لفترات طويلة في قلب الطبيعة دون الحاجة إلى مصادر طاقة خارجية، وهو ما يعزز من قيمتها كمركبة مغامرات من الطراز الأول.

يبدأ سعر هذا المنزل المتنقل من 219,000 دولار أمريكي، وهو سعر يعكس حجم التكنولوجيا والحرفية اليدوية التي وضعت في كل زاوية من زوايا المركبة.

ورغم أن المبلغ قد يبدو مرتفعًا بالنسبة لحافلة تجارية، إلا أن "ألبوم" تستهدف شريحة محددة من عشاق التخييم الفاخر الذين يرغبون في امتلاك مكتب متنقل ومنزل ريفي وفندق خمس نجوم في مركبة واحدة تحمل شعار مرسيدس العريق، لترسخ بذلك مكانتها كواحدة من أكثر التحويلات إثارة وإبداعًا في سوق الكرفانات العالمي لعام 2026.