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الأرصاد الجوية: طقس حار نهارًا ونشاط للرياح.. والصعيد يصل لـ 43 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد الجوية: طقس حار نهارًا ونشاط للرياح.. والصعيد يصل لـ 43 درجة

الأرصاد الجوية:
الأرصاد الجوية:
رحمة سمير

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد 14 يونيو 2026 أجواءً مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع طقس حار خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال البلاد، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في محافظات جنوب الصعيد لتسجل مستويات شديدة الحرارة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

انخفاض طفيف في الإحساس بالحرارة رغم استمرار الأجواء الحارة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يساعد على توزيع الرطوبة في طبقات الغلاف الجوي ويقلل من حدة الإحساس بدرجات الحرارة، رغم بقائها حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل نحو 34 درجة مئوية، بينما ترتفع في محافظات جنوب الصعيد لتتراوح بين 42 و43 درجة مئوية خلال فترات النهار.

نشاط للرياح يلطّف الأجواء مساءً

وأشارت عضو هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يسهم في تحسين الإحساس بالأجواء خاصة خلال ساعات المساء والليل، حيث تسجل القاهرة درجات حرارة تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية.

كما نصحت المواطنين بارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الليل، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة التي تشهد انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة.

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وأكدت هيئة الأرصاد وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، مع استقرار كامل للأجواء في المحافظات الداخلية والقاهرة الكبرى.

تحذير من الشبورة المائية صباحًا

وحذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة بين الرابعة والثامنة صباحًا، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت أن الشبورة لا تؤثر بشكل كبير على حركة المرور، لكنها تتطلب القيادة بهدوء وحذر حتى تتحسن الرؤية مع سطوع أشعة الشمس.

نصائح للمواطنين خلال موجة الحر

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للاطلاع على أي تحديثات متعلقة بحالة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة للعظمى و23 للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة في الأقصر إلى 42 درجة مئوية، وأسوان 43 درجة، بينما تسجل الإسكندرية 33 درجة مئوية، ومطروح 30 درجة.

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