قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستراليا تضرب تركيا بثنائية في كأس العالم
شلل تام بحركة السكك الحديدية شمال إسرائيل في ساعة الذروة.. تفاصيل
«مش بخاف من حد»| صاحبة واقعة الزواج العرفي من لاعب شهير: «مش هسيب حقي.. ولجأت للقانون لاسترداده» | خاص
ننشر خريطة أماكن تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2026
صحف البرازيل تعترف بقوة المغرب: أسود الأطلس فرضوا شخصيتهم وكشفوا ثغرات السامبا
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. كم يسجل عيار 21 الآن؟
كأس العالم 2026.. إنجلترا تستعيد المعدات المسروقة قبل مواجهة كرواتيا
انخفاض الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس آخر أيام الربيع
كاتب إسرائيلي: ترامب فرض قيوداً واضحة على تحركات نتنياهو
من مدرجات مونديال 2018 إلى إبهار العالم أمام البرازيل.. من هو أيوب بوعدي موهبة المغرب الجديدة؟
إجازة رأس السنة الهجرية 2026 ثلاثة أيام لهؤلاء .. فترقبوا موعدها غداً
بدء التقديم في المدارس الرياضية من اليوم حتى الخميس القادم.. اعرف الشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس آخر أيام الربيع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 14 يونيو 2026، والذي يوافق آخر أيام فصل الربيع، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، على غير المعتاد قبل أيام قليلة من بداية فصل الصيف رسميًا في 21 يونيو الجاري وفقا لما رصدة صباح البلد.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح على عدد من المناطق يسهم في تحسين الإحساس بحالة الطقس وتخفيف الشعور بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس معتدل على معظم المناطق، فيما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

شبورة مائية وتحذيرات للسائقين

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل المناطق المتأثرة بالشبورة شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

نصائح مهمة أثناء القيادة

ودعت الهيئة قائدي السيارات إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، من خلال:

خفض السرعة والالتزام بالقيادة الهادئة.

ترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

استخدام أنوار الشبورة والمصابيح الأمامية المنخفضة.

تشغيل آلة التنبيه على فترات متقطعة عند الحاجة.

التوقف فورًا في حال انعدام الرؤية بشكل كامل.

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة

وأكدت الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق الدرجات المسجلة في الظل.

وناشدت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، مع متابعة البيانات الرسمية والنشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي مستجدات تتعلق بحالة الطقس.

أجواء أكثر اعتدالًا قبل بداية الصيف

ورغم استمرار الأجواء الحارة نهارًا، فإن تراجع درجات الحرارة ونشاط الرياح يمنحان المواطنين أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بالأيام الماضية، في مفاجأة مناخية تسبق انطلاق فصل الصيف بأيام قليلة.

الطقس الطقس اليوم الطقس الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاهد الأزهرية

رابط نتيجة شهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. استعلم عنها الآن

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

سعر رغيف الخبز

سعر رغيف الخبز بعد تطبيق الدعم النقدي.. التموين تكشف التفاصيل وتعلن حذف هؤلاء من المنظومة

كرة قدم

عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

المتهمين

خلافات سابقة.. تفاصيل مشاجرة الجيران مع العائلة السورية بالقليوبية

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

ترشيحاتنا

محمد صلاح

صلاح يعود إلى ليفربول مجددًا.. رسالة غامضة من فرج عامر تثير الجدل

اسكتلندا

مجموعة البرازيل والمغرب.. اسكتلندا تحقق فوزا ثمينا على هايتي في المونديال

اتحاد القوة يختار لاعبي منتخب مصر للمشاركة في بطولة العالم بإنجلترا

بعد نهاية التجارب.. اتحاد القوة البدنية يختار لاعبي منتخب مصر للمشاركة في بطولة العالم بإنجلترا

بالصور

طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

علاج الصداع بالأعشاب الطبيعية.. طرق قد تساعد على تخفيف الألم

علاج الصداع بالأعشاب الطبيعية.. طرق قد تساعد على تخفيف الألم
علاج الصداع بالأعشاب الطبيعية.. طرق قد تساعد على تخفيف الألم
علاج الصداع بالأعشاب الطبيعية.. طرق قد تساعد على تخفيف الألم

سر طعم العجة المصرية في البيت .. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة

سر طعم العجة المصرية في البيت.. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة
سر طعم العجة المصرية في البيت.. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة
سر طعم العجة المصرية في البيت.. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد