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حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة في هذه المناطق
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الأرصاد : غدا طقس حارا نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة في هذه المناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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طقس حار

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الامواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

طقس حار

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 22

6 اكتوبر 34 22

بنهــــا 33 23

دمنهور 32 22

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 30 22

بلطيم 29 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 21

دمياط 29 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 22

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 36 23

نخل 35 16

كاترين 30 13

الطور 36 25

طابا 35 22

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 26

الإسكندرية 29 21

العلمين الجديدة 29 21

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 34 21

رأس غارب 37 24

طقس حار

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 37 26

حلايب 34 27

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 36 26

أبرق 38 27

جبل علبة 38 28

رأس حدربة 34 26

الفيوم 36 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 43 25

أبو سمبل 43 26

طقس حار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 44 32

المدينة المنورة 45 32

الرياض 44 28

المنامة 38 31

أبوظبي 39 28

الدوحة 42 31

الكويت 43 30

دمشق 33 17

بيروت 27 23

عمان 28 17

القدس 27 18

غزة 29 21

بغداد 42 28

مسقط 33 30

صنعاء 31 13

الخرطوم 43 30

طرابلس 27 20

تونس 36 22

الجزائر 24 18

الرباط 26 19

نواكشوط 31 21

طقس حار

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 22 11

إسطنبول 24 16

إسلام آباد 38 24

نيودلهي 38 28

جاكرتا 32 24

بكين 26 17

كوالالمبور 31 24

طوكيو 28 20

أثينا 27 16

روما 29 16

باريس 26 13

مدريد 35 20

برلين 20 11

لندن 22 12

مونتريال 23 15

موسكو 27 15

نيويورك 31 20

واشنطن 33 21

أديس أبابا 28 13

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