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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة وتحذيرات من حالة تطورات الطقس

إسراء عبدالمطلب
إسراء عبدالمطلب
إسراء عبدالمطلب

قدمت مذيعة موقع صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.

تشهد مصر استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بحرارة الطقس، وسط تحذيرات من الشبورة المائية صباحًا وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية، في حين تميل الأجواء للاعتدال خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بدرجات الحرارة الفعلية عن المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، ما يزيد من الإحساس بالأجواء الحارة خاصة خلال فترات الظهيرة.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وللمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو كاملًا:

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