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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وموزمبيق لتعزيز التعاون الفني في مجال الطيران المدني

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسيد تشينجواني مابوتي، وكيل وزارة النقل واللوجستيات بموزمبيق، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين سلطة الطيران المدني المصرية والهيئة العامة للطيران المدني بجمهورية موزمبيق، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توسيع شراكاتها مع الدول الأفريقية، وتعزيز التكامل في قطاع الطيران المدني، وذلك على هامش فعاليات أسبوع الطيران في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Aviation Week 2026).

وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس جيريمياس تشيتوكويكو، عضو مجلس الإدارة للشؤون الفنية بهيئة الطيران المدني بموزمبيق (IACM).

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الفني بين الجانبين، بما يدعم تطبيق معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب التعاون في مجالات الملاحة الجوية، والمطارات، وسلامة وأمن الطيران، والتنمية المستدامة، من خلال تنفيذ برامج مشتركة للتدريب، وبناء القدرات، وتنظيم الزيارات الفنية وورش العمل المتخصصة.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى ضوء توجيهات  القيادة السياسية بتعميق التعاون مع الدول الأفريقية ، وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة في قطاع الطيران المدني.

ويعكس توقيع مذكرة التفاهم الثقة المتزايدة في الخبرات المصرية بمجال الطيران المدني، ويؤكد حرص قطاع الطيران المدني على تعظيم الإستفادة من استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون مع الدول الأفريقية، ودعم جهود تطوير صناعة النقل الجوي بالقارة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران المدني.

وزارة الطيران وزير الطيران اسبوع الطيران الافريقي

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