الجيش السوداني يحكم سيطرته على محاور شمال كردفان

أفاد مصدر بأن الجيش السوداني استعاد مدنا في محور شمال كردفان، وعثر على أجهزة تشويش متطورة ومسيرات بكميات كبيرة، إلى جانب 6 مخازن رئيسية للأسلحة تتبع لقوات الدعم السريع.

أضاف المصدر أن وحدات من القوات الخاصة نفذت عمليات في محيط سودري والجمامة، قبل أن تعيد تموضعها بنجاح، مشيرا إلى أن سلاح الجو استهدف تجمعات للدعم السريع في أربع مناطق بالولاية، ما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوفها.

قال مصدر عسكري إن طائرات الجيش المسيرة باتت تسيطر على أجواء محاور القتال في كردفان، وتمنع أي تحركات أو إمدادات متقدمة لقوات الدعم السريع، متوقعا إعلان محور شمال كردفان خاليا من هذه القوات قريبا.

وأظهرت مسودة تقرير أممي أن طائرات بوينج727 مرتبطة بشبكة أعمال لمتعاقد عسكري أمريكي نقلت مقاتلين ومرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة دعما لقوات الدعم السريع في السودان، وفق ما نقلته رويترز.

وذكرت المسودة أن لجنة خبراء الأمم المتحدة تلقت معلومات موثوقة عن استخدام هذه الطائرات في نقل عناصر ومعدات عسكرية عبر ممر جوي بين نجامينا ونيالا، ضمن انتهاكات مزعومة لحظر السلاح المفروض على دارفور.

وأضاف التقرير أن التحقيقات الأممية أشارت أيضا إلى "تجنيد مرتزقة كولومبيين في إطار دعم أوسع لقوات الدعم السريع خلال الحرب المستمرة في السودان.