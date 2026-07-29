الخارجية الصينية تعرب عن حزنها إزاء سقوط ضحايا في زلزال اليابان

أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء عن حزنها العميق إزاء سقوط ضحايا جراء الزلزال القوي الذي ضرب محافظة "كوماموتو" اليابانية، وعن تعاطفها مع عائلات القتلى والمصابين.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج قولها إن سفارة الصين وقنصلياتها في اليابان قامت بتفعيل آليات الاستجابة للطوارئ عقب وقوع الزلزال على الفور، كما حثت رعاياها على توخي الحذر من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) وهزات ارتدادية.

وأضافت ماو أن وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الصينية في اليابان ستواصل متابعة الوضع عن كثب وتقديم المساعدة في الوقت المناسب للمواطنين الصينيين.

وقد ضرب زلزال بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر محافظة "كوماموتو" في حوالي الساعة الرابعة و27 دقيقة عصر أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي لليابان وأسفر عن مصرع 13 شخصا، كما وقع عدد من الهزات الأرضية في أعقاب هذا الزلزال القوي، ووصلت شدة بعضها إلى المستوى الخامس على مقياس الزلازل الياباني.