نائب رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في بلاده

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الشركات الأمريكية للاستثمار في باكستان، متوقعا حجم تبادل تجاري ثنائي يصل إلى 20 مليار دولار خلال خمس سنوات.

وفي كلمة ألقاها أمام وفد من الكونجرس الأمريكي ووفد تجاري أمريكي رفيع المستوى في وزارة الخارجية الباكستانية، دعا دار إلى الاستفادة من تحسن مناخ الاستثمار في باكستان، مؤكدا أن البلدين يمتلكان القدرة على مضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 20 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار.

وقال دار إن باكستان تولى أهمية بالغة لشراكتها الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وتلتزم بتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والقطاعات الناشئة، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية.

ورحب وزير الخارجية الباكستاني بالوفد الأمريكي، قائلا إن الزيارة تعكس الصداقة الراسخة بين البلدين والزخم الإيجابي المتزايد في العلاقات الباكستانية الأمريكية.

وأكد أن باكستان والولايات المتحدة، اللتين تضمان خامس وثالث أكبر عدد سكان في العالم على التوالي، تمتلكان إمكانات هائلة لبناء شراكة مثمرة للطرفين من خلال الاستفادة من نقاط القوة الاقتصادية لكل منهما.

وأضاف: "تُعد الولايات المتحدة أكبر وجهة تصديرية لباكستان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 9.4 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الماضية"، معربا عن ثقته في إمكانية مضاعفة هذا الحجم إلى 20 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار دار إلى أن "حكومة باكستان تلتزم بتعميق تعاونها البناء مع الحكومة الأمريكية والشركات والمستثمرين ورواد الأعمال لتوسيع التجارة والاستثمار الثنائيين في مختلف السلع والخدمات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والطاقة والتصنيع والمعادن الحيوية والزراعة وغيرها من القطاعات الناشئة".