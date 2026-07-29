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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محافظ الإسكندرية ورئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة يشهدان ختام البطولة الأفريقية

محافظ الإسكندرية ورئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة
محافظ الإسكندرية ورئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة
عبدالله هشام
نتيجة الثانوية العامة 2026

يشهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وبشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، مساء اليوم الأربعاء الحفل الختامي للنسخة الرابعة عشرة من بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، التي استضافها نادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 14 منتخبًا يمثلون 9 دول أفريقية.

وأقيمت البطولة تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة برئاسة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، حيث شهدت منافسات قوية في بطولتي الناشئين والناشئات، وسط مستويات فنية متميزة، وسجلت رقمًا قياسيًا في عدد المنتخبات المشاركة.

كما حظيت البطولة بحضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المصرية والعربية والأفريقية والدولية، إلى جانب النقل المباشر لجميع مباريات البطولة عبر قنوات «أون سبورت».

ومن المقرر أن يشهد الحفل الختامي أيضًا حضور عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ورؤساء الأندية، وعدد من رموز الرياضة والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الحفل الختامي فقرات فنية وعروضًا رياضية، إلى جانب مراسم تتويج المنتخبات الفائزة وتوزيع الكؤوس والميداليات على أصحاب المراكز الأولى، في ختام بطولة حققت نجاحًا تنظيميًا وفنيًا كبيرًا، وعكست قدرة مصر على استضافة وتنظيم كبرى البطولات القارية بأعلى مستوى.

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