4 ميداليات لمنتخب مصر في البطولة الأفريقية للقوس والسهم بالجزائر

حقق منتخب مصر للقوس والسهم إنجازًا جديدًا، بعدما حصد 4 ميداليات متنوعة في منافسات البطولة الأفريقية التي اختتمت منافساتها مؤخرًا بمدينة وهران الجزائرية، بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق الثنائي إسماعيل عز الدين ونوراي السيد بعد تتويجهما بذهبية منافسات الزوجي المختلط للناشئين تحت 18 سنة، كما توج إسماعيل عز الدين بذهبية منافسات الفردي للناشئين، فيما حصدت نوراي السيد ذهبية منافسات الفردي للناشئات.

وفي منافسات الرجال بالقوس الأولمبي، أحرز بهاء علي الميدالية الفضية في منافسات الفردي، ليختتم المنتخب المصري مشاركته بحصيلة مميزة من الميداليات في البطولة القارية.

وشهدت المنافسات إنجازًا جديدًا للمنتخب المصري، بعدما حطم إسماعيل عز الدين الرقم القياسي الأفريقي لفئة الناشئين تحت 18 عامًا في منافسات الفردي، محققًا 650 نقطة، كما حطم الثنائي إسماعيل عز الدين ونوراي السيد الرقم القياسي الأفريقي لمنافسات الزوجي المختلط تحت 18 عامًا، بعدما سجلا 1258 نقطة.

وضمت بعثة منتخب مصر كلًا من: علي عبد البر، وبهاء علي، وإسماعيل عز الدين، وعبد الرحمن هاني، ونوراي السيد، إلى جانب الدكتور ماجد محيي المدير الفني، فيما تترأس البعثة ريهام سويلم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم.