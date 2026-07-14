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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب القوس والسهم يستعد للمشاركة في البطولة الأفريقية بالجزائر

منتخب القوس والسهم
منتخب القوس والسهم
عبدالله هشام
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يستعد منتخب القوس والسهم ، للمشاركة في البطولة الأفريقية الخامسة عشرة المقرر إقامتها في الفترة من 21 وحتى 27 يوليو الجاري بمدينة وهران في الجزائر. 

وتضم بعثة المنتخب كل من، علي عبد  البر وبهاء علي وإسماعيل عز الدين وعبد الرحمن هاني ونواري السيد، بجانب الدكتور ماجد محيي المدير الفني، وتترأس البعثة الإعلامية ريهام سويلم عضو مجلس إدارة الاتحاد. 

ويشارك المنتخب في البطولة من أجل الفوز بالمراكز الأول والحفاظ على مكانة منتخب مصر للقوس والسهم في القارة الأفريقية، بجانب  الاعداد لدورة ألعاب البحر المتوسط للكبار ، و الإعداد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في داكار.
 

ويواصل المنتخب معسكره الداخلي خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض البطولة الأفريقية المقبلة، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، وتجهيز جميع اللاعبين للظهور بأفضل مستوى وتحقيق النتائج المرجوة.

منتخب القوس والسهم القوس والسهم البطولة الأفريقية منتخب مصر

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