إغلاق ملف.. خطوة جديدة تفصل الزمالك عن إنهاء كابوس الرخصة الأفريقية

نجح نادي الزمالك في إنهاء قضية جديدة ليقترب أكثر من حل أزمة القيد والحصول على الرخصة الأفريقية والمشاركة في دوري الأبطال بالموسم المقبل.

وقام فيفا برفع قضية نادي نهضة الزمامرة المغربي ضد الزمالك، بعدما سدد النادي الأبيض المستحقات المالية المتبقية الخاصة بصفقة اللاعب صلاح مصدق.

وجاء إنهاء القضية ضمن تحركات إدارة الزمالك لإغلاق الملفات المالية والقانونية المرفوعة ضد النادي أمام "فيفا"، بعدما نجحت في تسوية مستحقات النادي المغربي بشكل كامل.

قضايا أنهاها الزمالك

ولم تكن قضية نهضة الزمامرة هي الوحيدة التي أنهى الزمالك ملفها خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق للإدارة تسوية مستحقات عدد من اللاعبين والمدربين والأندية، من بينهم مساعدي المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، والمدرب السويسري كريستيان جروس، واللاعب البنيني سامسون أكينيولا.

ونجح الزمالك في إنهاء مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة عدي الدباغ، ونادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي في صفقة شيكو بانزا، إلى جانب تسوية مستحقات عمر فرج، وأحمد الجفالي، ويانيك فيريرا، ومدرب الحراس يوجوسلاف لازيتش، بالإضافة إلى مستحقات التونسي فرجاني ساسي.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء جميع القضايا الخارجية، من أجل استقرار النادي وعدم وجود أي أزمات مالية أو قانونية خلال الفترة المقبلة.

قضايا متبقية على الزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية

واقترب نادي الزمالك من إنهاء القضايا التي تعطل حصوله على الرخصة الأفريقية إستعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.

ويتبقى فقط 3 قضايا لإنهاء ملف إيقاف القيد وحل الأزمة الخاصة بالرخصة الأفريقية بمبلغ أقل من 3 مليون دولار

ويسعى الزمالك لإنهاء ملف نادي أوليكساندريا الأوكراني في صفقة البرازيلي خوان بيزيرا حيث يتبقي قسطين متأخرين بقيمة 800ألف دولار

ويعد الملف الأكثر قوة هو الخاص بمستحقات إبراهيما نداي حيث حصل على حكم من الفيفا بقيمة مليون و600 ألف دولار بجانب الفوائد المستحقة عن تأخير حصوله على المستحقات المالية

ويتبقى 500 ألف دولار لنادي سانت إيتيان الفرنسي في صفقة انتقال المغربي محمود بنتايك لنادي الزمالك.