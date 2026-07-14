طارق السيد: محمد هاني يتلقى 3 عروض رسمية من تركيا وسويسرا وبلجيكا

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن تلقي محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، ثلاثة عروض رسمية للاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح طارق السيد أن العروض المقدمة لمحمد هاني جاءت من أندية في تركيا وسويسرا وبلجيكا، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدمات الظهير الأيمن للأهلي، دون الكشف عن موقف اللاعب أو إدارة القلعة الحمراء من هذه العروض حتى الآن



أكد محمد هاني، لاعب منتخب مصر، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب بعد المشاركة في كأس العالم سيظل من أبرز اللحظات في مسيرته، مشددًا على أن جميع اللاعبين كانوا يؤمنون بقدرتهم على تحقيق إنجاز تاريخي.



وقال محمد هاني خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: “النهارده من أحلى أيام حياتي، الرئيس كان سعيد جدًا بينا، واتكلم معانا بكل حب، وكان حاسس إننا أولاده، وده شيء أسعدنا جميعًا. بشكره جدًا على التكريم والكلمات الطيبة”.

وأضاف: “لم أشعر بحجم الإنجاز إلا بعد وصولنا إلى مصر، عندما رأيت الجماهير في المطار تنتظرنا رغم حرارة الجو، كان مشهدًا مؤثرًا جدًا، ولم أشاهد شيئًا كهذا من قبل، وشعرت بالفخر لأننا أسعدنا الشعب المصري”.