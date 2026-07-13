شبانة: محمد هاني نال أكبر رد اعتبار.. وحسام حسن تمسك بقناعاته رغم الهجوم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد هاني كان أحد أبرز نجوم منتخب مصر في كأس العالم، مشيدًا بما دار بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء المنتخب، كما أثنى على تمسك حسام حسن بقناعاته الفنية رغم الانتقادات التي تعرض لها.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "عجبني محمد هاني، وحديثه خلال الغداء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومفيش رد اعتبار أكبر من ده، لأنه كان واحدًا من أفضل لاعبي منتخب مصر في كأس العالم، ولقاؤه مع الرئيس رد اعتبار كبير ليه، وكان أفضل رد على كل من هاجموه، ومفيش تكريم أفضل أو أرفع من ده".

وأضاف: "اختيار مدينة العلمين لاستقبال منتخب مصر كان أفضل اختيار، وكل الشكر للسيد رئيس الجمهورية، لأنه أول من وضع حجر الأساس لفكرة الاعتماد على المدرب الوطني".

وتابع: "حسام حسن تمسك باختياراته الفنية رغم الهجوم الكبير الذي تعرض له، لكنه كان مؤمنًا بوجهة نظره، وعمل بجدية شديدة، وكان حازمًا في كل قراراته، وهو ما انعكس على النتائج التي حققها المنتخب في البطولة".