«مبابي» بعد وداع كأس العالم: لم نكن على مستوى الحدث.. وإسبانيا استحقت التأهل

اعترف كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، بأن منتخب بلاده لم يقدم الأداء المطلوب أمام إسبانيا، بعد الخسارة بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن "الديوك" فشلوا في تنفيذ الخطة التي وضعها الجهاز الفني للمباراة.

وأوضح مبابي أن المنتخب الفرنسي لم ينجح على المستويين الفني والتكتيكي، مشيرًا إلى أن ارتكاب العديد من الأخطاء منح المنتخب الإسباني الأفضلية طوال اللقاء.

وأضاف أن المنتخب الإسباني فرض أسلوبه المعتاد، من خلال الاستحواذ على الكرة والتحكم في إيقاع المباراة، وهو ما صعّب مهمة فرنسا في العودة إلى أجواء اللقاء.

وأشار قائد منتخب فرنسا إلى أن الخطة كانت تعتمد على الضغط المبكر لمنع لاعبي إسبانيا من بناء الهجمات، لكن الفريق لم ينجح في تطبيقها، وهو ما منح لاعبي الوسط، وعلى رأسهم رودري وفابيان رويز، حرية كبيرة في صناعة اللعب.

وأكد مبابي أن المنتخب الفرنسي افتقد الجودة في التمريرات واللمسة الأخيرة عند استعادة الكرة، موضحًا أن الفريق لم يستغل الفرص التي أتيحت له لتغيير مجريات اللقاء أو فرض أسلوبه على المنافس.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن حزنه الشديد بعد ضياع حلم الوصول إلى نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب سيغلق صفحة البطولة، ويبدأ الاستعداد للتحديات المقبلة، سواء مع الأندية أو خلال المشاركات الدولية القادمة.