واشنطن تضغط على بغداد .. دعوة أمريكية لتجريد الميليشيات المدعومة من إيران من سلاحها

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الأربعاء إنه التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمقر وزارة الدفاع "البنتاجون"، في إطار زيارة الأخير إلى واشنطن.

وقال وزير الحرب الأمريكي إنه "لتعميق شراكتنا، يجب على العراق تأكيد سيادته وتجريد ميليشيات موالية لإيران من سلاحها، والتي تتحمل مسؤولية أكثر من 600 هجوم على أفراد القوات الأمريكية هذا الربيع".

وأضاف بيت هيجسيث عبر حسابه بمنصة "إكس" : "كما تنظر الولايات المتحدة إلى قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة وقوات أمن إقليم كردستان العراق الأخرى، لقيادة الجهود المضادة لداعش مع انتهاء مهام التحالف الدولي للعمليات العسكرية"، مختتما تصريحه بالقول "عراق آمن يفتح الباب أمام تعاون تجاري وعسكري قوي".

وفي وقت سابق، أفاد مسئولون أمريكيون وعراقيون بأن القوات الأمريكية ستغادر العراق بنهاية سبتمبر المقبل، بعد 23 عامًا من الوجود العسكري، بدأت بغزو عام 2003.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، برفقة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن، إنه "لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن"، مشيرًا إلى تنامي علاقات العراق مع شركات النفط.

وقال الزيدي، إن "القوات الأمريكية ستنسحب من العراق" بحلول 30 سبتمبر ، "بينما ستبقى الشركات الأمريكية داخل العراق"، وفقا لما أفادت به وكالة أسوشيتدبرس الإخبارية الأمريكية.