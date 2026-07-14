حسام حسن يراقب 6 وجوه جديدة قبل إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، متابعة عدد من العناصر الشابة والواعدة، تمهيدًا لاختيار القائمة التي ستخوض معسكر سبتمبر المقبل استعدادًا لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

ووفقًا للتقارير، يضع الجهاز الفني ستة لاعبين تحت المراقبة خلال الفترة الحالية، يتقدمهم أقطاي عبد الله مهاجم الأهلي، إلى جانب محمود أوكا جناح حرس الحدود، وخالد عوض الظهير الأيمن لبيراميدز، ويحيى زكريا الظهير الأيسر لغزل المحلة، بالإضافة إلى أحمد خالد كباكا لاعب الأهلي، وحامد عبد الله لاعب إنبي.

ويأتي تحرك حسام حسن في إطار توسيع قاعدة الاختيارات الفنية، بعد الأداء الذي قدمه منتخب مصر في كأس العالم 2026، ورغبة الجهاز الفني في تدعيم صفوف "الفراعنة" بعناصر جديدة قادرة على المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

وكان حسام حسن قد أشاد في وقت سابق بإمكانات المهاجم أقطاي عبد الله، مؤكدًا أنه كان قريبًا من التواجد في قائمة المنتخب المشاركة بكأس العالم، وأنه يعد من اللاعبين المرشحين بقوة لتمثيل "الفراعنة" خلال الفترة المقبلة.