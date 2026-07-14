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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط يبحث مع نظيره الباكستاني.. ومقترح باكستاني لإنشاء منصة تعاون دورية مشتركة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد أحسن إقبال شودري، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة بجمهورية باكستان الإسلامية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبحضور السيد وائل الدهشان المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بتمويل التنمية، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية، فضلاً عن مواكبة الطفرات التكنولوجية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، اقترح وزير التخطيط الباكستاني إنشاء منصة تعاون مشتركة بين الوزارتين تعقد اجتماعاتها بصورة دورية، لتبادل الرؤى والخبرات بشأن أولويات التنمية والتخطيط، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، رحب الدكتور أحمد رستم بالمقترح، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين والاستفادة من التجارب الوطنية الملهمة في مجال التخطيط التنموي. كما استعرض جهود الدولة المصرية في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل، باعتبارها إطارًا متكاملاً لتعزيز كفاءة التخطيط وتحقيق المستهدفات القومية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية الوزارة ترتكز بالأساس على الإرتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها، لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية، بما يسهم مباشرة في توفير فرص عمل منتجة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما استعرض الدكتور أحمد رستم جهود الدولة المصرية في دعم وبناء منظومة ريادة الأعمال، مسلطًا الضوء على أعمال "المجموعة الوزارية لريادة الأعمال"، وما تنفذه مصر من مبادرات في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير بيئة حاضنة وداعمة للابتكار.
وتناول اللقاء كذلك فرص توسيع أفق التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات التجارة والاستثمار المشترك، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

باكستان التخطيط الأمم المتحدة

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