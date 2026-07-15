جوهر نبيل: خطة شاملة لتطوير الرياضة المصرية ودعم الأبطال استعدادًا لأولمبياد 2028

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الرياضية المصرية، وفق رؤية تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية ودعم الأبطال الرياضيين استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وكتب وزير الشباب والرياضة، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من الملفات الرياضية المهمة، وفي مقدمتها الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول أيضًا التجهيزات الخاصة بالبطولة، بهدف تقديم نسخة تليق بمكانة مصر، إلى جانب دعم الرياضيين المصريين في مشوارهم نحو التأهل والمنافسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأضاف أن اللقاء شهد كذلك مناقشة الحلول والبدائل الخاصة بملف أرض نادي الزمالك، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إزالة العقبات التي تواجه الأندية الرياضية ودعم استقرارها.

واختتم جوهر نبيل رسالته بالتأكيد على أن الهدف هو بناء منظومة رياضية قوية تعتمد على بنية تحتية حديثة، وتوفر البيئة المناسبة لإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بأفضل صورة في المحافل الدولية.