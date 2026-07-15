واشنطن توسع عملياتها .. عشرات الأهداف الإيرانية في مرمى نيران الجيش الأمريكي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية " سنتكوم"، اليوم الأربعاء شن هجمات على عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية.

وقال في بيان "أكملت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) جولة إضافية من الضربات ضد إيران في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم 14 يوليو ، مستهدفةً عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية".

وأطلقت الطائرات المقاتلة الأمريكية والطائرات المسيّرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة على مواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، والقدرات البحرية، وأنظمة الدفاع الساحلي خلال موجة استمرت سبع ساعات، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وأطقمها المدنية.

وجاءت هذه الضربات في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه القوات الأمريكية الحصار البحري المفروض على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.

ودخل الحصار حيز التنفيذ في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم.