قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي
دون 47 ألفًا .. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
كيف يُوازن قانون تنظيم الاتصالات بين حماية الخصوصية ومُتطلبات الأمن؟ .. التفاصيل الكاملة
المفوضية الأوروبية: الاستيطان يخالف القانون الدولي والعلاقة مع إسرائيل تغيرت
حكم الوضوء بعد التخدير في العمليات الجراحية.. الإفتاء توضح رأي الشرع
سحب عداد الكهرباء .. لاتترك الشقة مغلقة دون شحن
طهران تشعل المواجهة.. الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين تحت النيران الإيرانية
مدرب إنجلترا: حسم مباراة الأرجنتين داخل الملعب.. ولا مكان للتاريخ أو السياسة
وزير الخارجية الأمريكي يُدين الضربات الإيرانية «غير المقبولة» على الأردن
قرب حدود العراق .. أضرار بمصنع للمياه في إيران بعد هجوم جديد دون إصابات
ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المفوضية الأوروبية: الاستيطان يخالف القانون الدولي والعلاقة مع إسرائيل تغيرت

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
هاني حسين

قال محيي الدين الشحيمي، المستشار بالمفوضية الأوروبية، إن تطورات الأحداث وتبدل الظروف السياسية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر 2023، غيّرت طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي ورؤيته لطبيعة العلاقة مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، في برنامج "المراقب" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما نشهده اليوم ليس تحولًا مفاجئًا، وإنما هو نتاج عمل تراكمي امتد لأكثر من عشر سنوات، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا المفوضية الأوروبية باعتبارها الذراع التنفيذية للاتحاد، كان على مدار تلك الفترة في حالة خلاف متواصل مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن هذا الخلاف أصبح أكثر وضوحًا في ظل التطورات الراهنة، ويستند إلى المبادئ التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في تعامله مع الشركاء الخارجيين والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تقوم على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد الشحيمي أن الموقف الأوروبي يعتمد بصورة أساسية على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي نص صراحة على أن الاستيطان والأنشطة الاستيطانية والانتهاكات المرتبطة بالاحتلال في الضفة الغربية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن الاحتلال للأراضي الفلسطينية غير مشروع ومخالف للقانون الدولي.

أوروبا اسرائيل الاحتلال تل أبيب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الكاف

الكاف يستحدث دوري الأمم الأفريقية ويعدل نظام كأس الأمم

القهوة

رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش

فتاة الزواج القسري بالغربية

حكايات صادمة في حادث فتاة الزواج القسري ببسيون

حسام حسن

حسام حسن يراقب 6 وجوه جديدة قبل إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 47 ألفا.. ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب الان

ترشيحاتنا

زفاف أكانشا رانجان وشاران شارما يخطف الأنظار.. وعليا بهات وصيفة العروس في ليلة بوليوودية ساحرة

زفاف أكانشا رانجان وشاران شارما يخطف الأنظار

نجاح جماهيري يدفع لتمديد عروض «المايسترو» لطارق العلي في الكويت

نجاح جماهيري يدفع لتمديد عروض المايسترو لطارق العلي في الكويت

ياسمين صبري

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها من الجيم

بالصور

خطواط نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل .. للحصول عجينة هشة ومثالية

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

بإطلالة لامعة وخلابة .. فرح شعبان تخطف الأنظار بفستان مُرصّع بالكريستال | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية داخل سيارتها.. ورسالة تهنئة تشعل تفاعل الجمهور|شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

أفضل أنواع الأرز لصحة القلب والأمعاء .. تعرّف على الخيار الأكثر فائدة

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد