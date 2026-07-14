إسرائيل تزعم تصفية 4 عناصر من حماس بينهم قائد خلية

زعم الجيش الإسرائيلي، أن غارة نُفذت أمس على مدينة غزة أسفرت عن مقتل أسامة نعيم حمدي، مدعياً أنه كان يعمل خلال الحرب، على إعادة بناء وتعزيز قدرات الوحدة البحرية وتوسيع نشاطها في المجال البحري.

وأضاف البيان، أن العملية الأخرى في شمال قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من حركة حماس، كانوا مسلحين وشكلوا تهديداً مباشراً للقوات الإسرائيلية.

في سياق الإبادة، قالت هيئة الإسعاف والطوارئ في غزة بإصابة طفل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مواصي مدينة خان يونس.

كما ارتقى 3 شهداء خلال ساعات الأمس بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.