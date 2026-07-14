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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تستدعي نائب السفير الإيراني عقب مقتل بحار بهرمز

هرمز
هرمز
محمد على
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استدعت الهند نائب السفير الإيراني، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب مقتل بحار هندي في مضيق هرمز.


قال ‌مسؤول ​بالحكومة ​الهندية اليوم ⁠الثلاثاء ​إن ​نيودلهي استدعت ​نائب ​السفير الإيراني احتجاجا ‌على ⁠مقتل بحار ​هندي ​في ⁠مضيق ​هرمز.
 

نقلت وكالة "بلومبرج" عن بيانات ملاحية، قبل قليل، أن الحركة في مضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الاثنين أن الولايات المتحدة تهاجم القدرات الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، وسط تجدد العمليات العسكرية بين البلدين.

أعلن الجيش الأمريكي يوم الاثنين عن شنّ ضربات جديدة ضد إيران، لكن ترامب صرّح للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الاثنين بأنه لم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية مع طهران.

كما أشار ترامب إلى احتمال وجود طائرات إيرانية مسيّرة في كوبا.

وقال: "إذا كانت لديهم بالفعل، وهو أمر وارد، فسنتعامل مع الأمر.

لن نسمح بحدوث ذلك، لذا من المحتمل أنهم يخزنون بعضها. نحن نتحقق من الأمر حاليًا".
 

كما سبق قبلها وأن صرح، بإن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض أي رسوم على السفن الأمريكية، موجهًا اتهامات مباشرة إلى طهران بالتراجع عن اتفاق كان مطروحًا بين الجانبين. 

كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض سيطرتها على مضيق هرمز.

وأشار إلى أن بلاده لن تسمح بأي إجراءات قد تعرقل حركة التجارة أو تؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة.

وشدد  على أن الولايات المتحدة لن تدفع أي رسوم مقابل عبور مضيق هرمز، مضيفًا أن بلاده ستتولى حماية هذا الممر البحري الاستراتيجي، ولن تقبل بفرض أعباء مالية على السفن الأمريكية.

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