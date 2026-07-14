رئيس وزراء لبنان يدين الاعتداءات على السعودية ويؤكد التضامن الكامل مع المملكة

أدان رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام بأشد العبارات الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة برمتها واستقرارها، فضلاً عن كونها تمس بالسلم والأمن الدوليين، مؤكداً أنه لا يمكن تبرير هذه الأعمال تحت أي ذريعة.

وأكد سلام تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، معلناً الوقوف الثابت إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها، ودعم حقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها ومصالحها، انطلاقاً من حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

وشدد على أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف إصراراً خطيراً على تقويض الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، داعياً إلى وقف كل ما من شأنه زيادة التوتر وتهديد أمن المنطقة.