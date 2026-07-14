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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات استخراج شهادة تحركات من الجوازات

كيفية استخراج شهادة تحركت
كيفية استخراج شهادة تحركت
محمد غالي
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يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة خطوات استخراج شهادة التحركات، باعتبارها من المستندات الرسمية المطلوبة في العديد من المعاملات الحكومية والقضائية، وكذلك عند التقديم للسفارات والجهات الرسمية داخل مصر وخارجها.

وتتيح وزارة الداخلية استخراج الشهادة من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، سواء بالحضور إلى مقار تقديم الخدمة أو عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة.

 

أماكن استخراج شهادة التحركات

يمكن للمواطنين استخراج شهادة التحركات من خلال:

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية.

فروع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصرح لها بإصدار الخدمة في عدد من المحافظات.

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، وفقا للخدمات المتاحة.

وتستغرق إجراءات إصدار الشهادة عادة ما بين 3 و7 أيام عمل، مع إمكانية الحصول عليها بصورة عاجلة في بعض الحالات مقابل الرسوم المقررة.

خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تقديم طلب استخراج شهادة التحركات عبر موقعها الرسمي من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام الحساب الشخصي.
اختيار "دليل الخدمات" من الصفحة الرئيسية.

الضغط على خدمة "استخراج شهادة التحركات".

إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل الاسم، والرقم القومي، والمهنة، وتاريخ الميلاد، والعنوان، والمحافظة، والمنطقة السكنية، والجهة الموجه إليها الطلب.

تحديد الفترة الزمنية المطلوب إصدار الشهادة عنها.

سداد الرسوم إلكترونيا واستكمال إجراءات تقديم الطلب.

استخراج شهادة التحركات

الجهة المختصة بإصدار شهادة التحركات

تختص الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية بإصدار شهادة التحركات، كما يمكن الحصول عليها من بعض الفروع المعتمدة في المحافظات.

ويشترط أن يقدم الطلب صاحب الشأن بنفسه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي موثق، سواء عند التقديم المباشر أو في الحالات التي تسمح بالتقديم الإلكتروني.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات

حددت وزارة الداخلية عددا من المستندات اللازمة لإصدار شهادة التحركات، وتشمل:

نموذج طلب استخراج شهادة التحركات بعد استيفاء جميع البيانات.

صورة من جواز السفر مع الاطلاع على الأصل.

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية مع تقديم الأصل للمراجعة.

إيصال سداد الرسوم المقررة.

تحديد الفترة الزمنية المطلوب إصدار الشهادة عنها.

خطاب أو طلب من الجهة التي ستقدم إليها الشهادة، إذا كانت مطلوبة لإحدى الجهات الرسمية مثل السفارات أو المحاكم.
 

استخراج شهادة التحركات

ما هي شهادة التحركات؟

شهادة التحركات هي وثيقة رسمية تصدرها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تتضمن جميع بيانات دخول وخروج المواطن من وإلى جمهورية مصر العربية خلال فترة زمنية محددة، وفقا للسجلات الرسمية لدى مصلحة الجوازات.

وتستخدم الشهادة في العديد من الإجراءات القانونية والإدارية، وتعد مستندا معتمدا أمام الجهات الحكومية والمحاكم والسفارات والهيئات المختلفة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن استكمال جميع المستندات المطلوبة وتحديد بيانات الطلب بدقة يسهم في سرعة إصدار شهادة التحركات وإنهاء الإجراءات دون تأخير.

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