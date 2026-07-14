طارق السيد: كاف يرفض مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية

أكد طارق السيد، نقلًا عن تقارير صحفية مغربية، أن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أوصت برفض المقترح الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بداية من موسم 2026-2027.

ووفقًا للتقارير، رأت لجنة المسابقات أن المقترح غير مناسب في الوقت الحالي، وأعدت مذكرة برفضه تمهيدًا لرفعها إلى الأمين العام لـ”كاف”، قبل عرض الملف على رئيس الاتحاد الأفريقي لاتخاذ القرار النهائي. وحتى الآن، لم يصدر بيان رسمي من “كاف” يعتمد أو يرفض المقترح بشكل نهائي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قد طلب زيادة عدد الأندية المشاركة لبعض الاتحادات إلى ثلاثة أندية في دوري الأبطال وثلاثة في الكونفدرالية، وفقًا لمعايير التصنيف، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى صعوبة تطبيق المقترح في الموسم المقبل.



