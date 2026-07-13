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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير مغربية: كاف يرفض مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية

الكونفدرالية
الكونفدرالية
باسنتي ناجي
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كشف أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تقارير صحفية مغربية أفادت أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أوصت برفض المقترح الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. 

الكونفدرالية 

وحسب التقارير، فإن التوصية تضمنت الإبقاء على النظام الحالي للمسابقات، مع رفع مذكرة رسمية إلى الأمين العام لـ«كاف» قبل إرسال الرد النهائي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي كان قد تقدم بالمقترح لزيادة عدد المقاعد بداية من موسم 2026-2027.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مقترح الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بداية من موسم 2026-2027، ليواصل العمل بالنظام الحالي دون أي تغييرات.

وذكر موقع البطولة المغربي، أن لجنة المسابقات التابعة للكاف أوصت بعدم اعتماد مقترح مصر، مؤكدة استمرار اللائحة الحالية الخاصة بتوزيع مقاعد الاتحادات الوطنية في المسابقات القارية.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بطلب رسمي يهدف إلى رفع عدد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، مستندًا إلى قوة الدوري المحلي والنجاحات التي حققتها الأندية المصرية في المنافسات القارية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يحسم المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الملف بشكل نهائي خلال اجتماعه المقبل، عبر اعتماد توصية لجنة المسابقات، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وستواصل الأندية المصرية المشاركة وفق النظام المعمول به حاليًا، بواقع فريقين في دوري أبطال أفريقيا، وفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية، دون أي زيادة في عدد المقاعد.

وتقدم  المهندس هاني أبو ريدة، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، يتضمن طلب زيادة عدد الأندية المشاركة في كل من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بمنح كل اتحاد عضو مقعدًا إضافيًا، على أن يتم توزيع هذه المقاعد وفقًا لمعايير التصنيف واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ووفقًا لذلك، يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، حسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى ثلاثة أندية في دوري أبطال أفريقيا وثلاثة أندية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية.

الكونفدرالية كاس العالم الكاف

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