إيمان جمال: إمام عاشور نجم منتخب مصر في المونديال ومصطفى زيكو أبرز اكتشافات حسام حسن

أشادت الناقدة الرياضية إيمان جمال بالمستوى الذي قدمه إمام عاشور مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدة أنه كان اللاعب الأكثر تأثيرًا في صفوف الفراعنة طوال البطولة.

وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»، أن إمام عاشور سعى للتسجيل في 10 محاولات، وقدم أداءً مميزًا جعله أحد أبرز نجوم المنتخب في البطولة.

كما أثنت على الأداء اللافت لمصطفى زيكو، مؤكدة أنه يعد أحد أبرز اكتشافات المدير الفني حسام حسن، ومتوقعة أن تشهد مسيرته الكروية نقلة كبيرة عقب مشاركته في كأس العالم.

وأضافت أن اجتهاد زيكو داخل الملعب، إلى جانب الظروف الصعبة التي مر بها خلال مشواره، أسهما في صقل شخصيته ومنحاه الدافع للتألق وتقديم مستويات مميزة على الساحة العالمية.