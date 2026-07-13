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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مخدرات وسلاح بـ 133 مليون جنيه .. مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية| صور

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 700 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة بنطاق عدد من المحافظات، تقدر قيمتها المالية بأكثر 133 مليون جنيه،ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.
 

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. 



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة ومحكوم عليه بالسجن فى جناية "سلاح بدون ترخيص) بنطاق محافظة "الشرقية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وضُبط بحوزتهم (أكثر من 700 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – أكثر من 37 ألف قرص مخدر – 94 قطعة سلاح نارى متنوعة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (133) مليون جنيه.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة عنصر جنائى

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