تتجه أنظار عشاق كرة القدم للمرحلة قبل الأخيرة من منافسات كأس العالم 2026 حينما يلعب منتخب الأرجنتين ضد إنجلترا في دور نصف النهائي.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

ويستضيف ملعب أتلانتا القمة المنتظرة مساء الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بينما يتطلع المنتخب الإنجليزي إلى الإطاحة بحامل اللقب والعبور إلى النهائي.

وجاء تأهل منتخب الأرجنتين عقب انتصار مثير على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة شهدت ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق اللقب الثاني على التوالي لصالح اسطورتهم ليونيل ميسي الذي يشارك في المونديال الأخير له في مشواره مع كرة القدم.

وفي المقابل، بلغ المنتخب الإنجليزي نصف النهائي بعد انتصار صعب على النرويج بنتيجة 2-1 عقب التمديد للأشواط الإضافية، ليواصل "الأسود الثلاثة" حلم استعادة اللقب العالمي، ويضربوا موعدًا ناريًا مع الأرجنتين في صراع جديد على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.