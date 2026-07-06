زيكو: نحترم منتخب الأرجنتين ككل وليس ميسى وحده

أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن الدعم المعنوى والجماهيرى الذي يحظى به المنتخب هو أكبر حافز لجميع اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.



وقال زيكو، في تصريحات صحفية على هامش مران المنتخب اليوم قبل مواجهة الأرجنتين غدًا، إن لاعبي المنتخب يدركون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ويسعون لتقديم أفضل مستوى ممكن من أجل مواصلة المشوار في البطولة وتحقيق حلم الجماهير المصرية.

وعن مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكد زيكو احترامه الكبير له كأحد أهم لاعبى الكرة في العالم، مُشددًا على أن المنتخب المصري لا يركز على لاعب واحد فقط، ولكن على المنتخب الأرجنتينى ككل.

واختتم زيكو تصريحاته: "مواجهة منتخب الأرجنتين صعبة للغاية، لكننا سندخل اللقاء من أجل الفوز".