حسن الرداد: منتخب مصر استعاد هويته ويقترب من تحقيق إنجاز تاريخي

أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر، مؤكدا أن الفريق استعاد هويته الحقيقية وأصبح يقدم أداء يعكس تطور الكرة المصرية وقدرتها على المنافسة في المحافل الكبرى.

وقال الرداد عبر حسابه بموقع فيسبوك: إن الأداء الذي قدمه المنتخب أمام بلجيكا أثبت أن مصر تمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهازا فنيا قادرا على قيادة الفريق نحو تحقيق إنجاز تاريخي، مشيرا إلى أن الروح القتالية والانضباط داخل الملعب كانا من أبرز عوامل تميز المنتخب خلال البطولة.

وأكد الفنان المصري ثقته الكاملة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، معربا عن أمله في مواصلة النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة، والوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة، بما يحقق طموحات الجماهير المصرية.

كما وجه الرداد التهنئة إلى لاعبي المنتخب والجهاز الفني، مشيدا بالأداء الجماعي والروح التي ظهر بها الفريق، مؤكدا أن الجماهير تقف خلف المنتخب وتنتظر منه مواصلة كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.