جلسة مطولة بين عموتة ووائل جمعة في مقر الأهلي.. تفاصيل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن كواليس جلسة المغربي حسين عموتة مع وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الاهلي.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك :مصدر: عموتة ظهر في مقر الأهلي اليوم وعقد جلسة مطولة مع وائل جمعة مدير الكرة لوضع برنامج الإعداد للموسم الجديد

ويستعد المغربي حسين عموتة لبدء مهمته رسميا مع النادي الأهلي بعدما استقر مسؤولو القلعة الحمراء على تقديمه في مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة يأمل خلالها النادي في العودة بقوة إلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل.

ويدخل عموتة المهمة وسط طموحات كبيرة من جماهير الأهلي التي تنتظر منه إعادة الفريق إلى أفضل مستوياته واستغلال خبراته التدريبية في بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

وفي المقابل تنتظر المدرب المغربي عديد الملفات المهمة التي تتطلب قرارات حاسمة منذ اليوم الأول لقيادة الفريق.