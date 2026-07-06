قبل تقديمه إعلاميا.. 5 تحديات تنتظر عموتة في الأهلي

يستعد المغربي حسين عموتة لبدء مهمته رسميًا مع النادي الأهلي بعدما استقر مسؤولو القلعة الحمراء على تقديمه في مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة يأمل خلالها النادي في العودة بقوة إلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل.

ويدخل عموتة المهمة وسط طموحات كبيرة من جماهير الأهلي التي تنتظر منه إعادة الفريق إلى أفضل مستوياته واستغلال خبراته التدريبية في بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

وفي المقابل تنتظر المدرب المغربي عديد الملفات المهمة التي تتطلب قرارات حاسمة منذ اليوم الأول لقيادة الفريق.

صفقات سوبر

تدعيم صفوف الفريق بأسماء قوية من أبرز الملفات التي سيعمل عليها عموتة من أجل تلبية احتياجاته الفنية وتجهيز فريق قادر على المنافسة على جميع البطولات.

إعادة هيكلة

يواجه المدرب المغربي تحديًا يتمثل في إعادة ترتيب قائمة الفريق دون النظر إلى الأسماء أو التاريخ مع الاعتماد على الجاهزية الفنية والبدنية فقط.

معسكر أوروبي

يسعى عموتة إلى خوض فترة إعداد قوية تتضمن إقامة معسكر أوروبي يتخلله عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق الموسم الجديد.

بند الصلاحيات

من المنتظر أن يحصل المدرب المغربي على الصلاحيات الكاملة لإعادة الانضباط داخل الفريق وتطبيق رؤيته الفنية والإدارية دون أي معوقات.

عدم التدخل الإداري

يعد منح المغربي حسين عموتة المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء الحرية الكاملة في إدارة الأمور الفنية واختيار التشكيل واتخاذ القرارات الخاصة بالفريق أحد أبرز العوامل التي ستساعده على تنفيذ مشروعه داخل الأهلي.

أوضة الملابس

يمثل فرض الانضباط والسيطرة على غرفة الملابس والحفاظ على استقرار الفريق أحد أهم التحديات التي تنتظر المدرب المغربي حسين عموتة في بداية مشواره مع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.