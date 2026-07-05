قبل تقديمه في مؤتمر صحفي.. 5 تحديات تواجه حسين عموتة فى الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن تنظيم مؤتمر صحفي غدا الاثنين بمقر النادي في الجزيرة، لتقديم المدير الفني الجديد، المغربي الحسين عموتة، إلى وسائل الإعلام، والكشف عن تفاصيل التعاقد وخطة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.





وسيكون عموتة أمام خمسة تحديات رئيسية منذ اليوم الأول لتوليه المهمة، يأتي في مقدمتها استغلال الميزانية الكبيرة التي رصدتها إدارة النادي لإبرام صفقات قوية تدعم جميع المراكز التي يحتاجها الفريق.

كما يواجه المدرب المغربي ملف إعادة هيكلة الفريق، من خلال تقييم جميع اللاعبين وفقًا لمستوياتهم الفنية دون النظر إلى الأسماء أو الإنجازات السابقة، في إطار خطة تهدف إلى بناء فريق أكثر تنافسية.

ومن بين الملفات المهمة أيضًا، وضع برنامج إعداد قوي للموسم الجديد، يتضمن إقامة معسكر خارجي في أوروبا يخوض خلاله الفريق عددًا من المباريات الودية القوية، بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.

وتسعى إدارة الأهلي كذلك إلى منح عموتة الصلاحيات الفنية الكاملة لإدارة الفريق، بما يسمح له بفرض الانضباط واتخاذ القرارات المتعلقة باللاعبين دون تدخل، مع تقليص دور لجنة التخطيط ومجلس الإدارة في الجوانب الفنية واختيارات التشكيل.

ويبقى التحدي الأبرز أمام المدرب المغربي هو فرض السيطرة على غرفة الملابس، والحفاظ على حالة من الانضباط والالتزام بين جميع اللاعبين، بما يضمن استقرار الفريق وتركيزه على تحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة.