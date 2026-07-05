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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التنسيقية تناقش تحديات ذوي اضطراب طيف التوحد وتوصي بتعزيز فرص دمجهم

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشعراوي

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل متخصصة لمناقشة التحديات التي تواجه ذوي اضطراب طيف التوحد، وآليات دمجهم في المجتمع وتعظيم الاستفادة من قدراتهم، إلى جانب بحث مقترح إنشاء فصول متخصصة لهم بمدارس التربية الخاصة.

وناقشت الورشة الإطار التشريعي المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها القانون رقم 10 لسنة 2018، كما استعرضت أبرز التحديات التشريعية والتنفيذية المرتبطة بتوفير خدمات تعليمية مناسبة لأطفال التوحد، مع التأكيد على أهمية تأهيل المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وفق أحدث الأساليب العلمية والممارسات المتخصصة في التعامل مع اضطراب طيف التوحد.

 تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية

وأكد المشاركون ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتكثيف برامج التوعية المجتمعية داخل المدارس ومؤسسات المجتمع المختلفة لمواجهة ظاهرة التنمر وترسيخ ثقافة الدمج وتقبل الاختلاف، بما يضمن توفير فرص متكافئة وحياة كريمة لذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

أدارت الورشة النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، وشارك في ورشة العمل، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، والنائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن سيد،
والدكتورة شيرين فتحي، مسؤول لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالتنسيقية، وآدم الطوخي، المسؤول المساعد للجنة، إلى جانب كل من الدكتورة رغدة محمود، والدكتورة إيمان ممتاز، والدكتورة بسمة سعيد، ورحاب عبدالله، وشريهان القشاوي، وشيماء عبدالرسول، وعبدالله عصام، وغادة عادل، ومحمد الكيلاني، ونورا عبد الستار، وأحمد حشيش، والدكتور حسن هجرس، والدكتور قياتي عاشور، وكريم جمال، ومحمد فاتوري، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة التضامن الاجتماعي ة شباب الأحزاب والسياسيين طيف التوحد

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