برلمانية: افتتاح “الأوكتاجون” يجسد قوة مؤسسات الدولة ورسالة طمأنة بشأن حماية الأمن القومي

أكدت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسار بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لحماية الأمن القومي.

افتتاح الأوكتاجون

وقالت هرماس، في تصريحات لها اليوم، إن “الأوكتاجون” ليس مجرد منشأة عسكرية متطورة، بل يمثل رسالة واضحة تؤكد أن الدولة المصرية تبني مؤسساتها وفق أحدث النظم العالمية، وتنتقل من إدارة الأزمات بردود الأفعال إلى الإدارة الاستباقية القائمة على المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمي، بما يعزز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح أكدت أن الجمهورية الجديدة تقوم على بناء مؤسسات قوية وعصرية، تجمع بين الكفاءة المؤسسية والتكنولوجيا المتقدمة والقدرة على صناعة القرار، بما يرسخ مكانة مصر كدولة إقليمية مؤثرة تمتلك رؤية شاملة للمستقبل.

مقر القيادة الاستراتيجية

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بما تضمنته كلمة الرئيس من تأكيد على اهتمام الدولة بالمواطن المصري البسيط، وحرص القيادة السياسية على التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين جودة الحياة، مؤكدة أن هذا النهج يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات المواطنين، ويضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة.

كما أكدت هرماس أن الرئيس السيسي شدد على أهمية رفع الوعي الوطني باعتباره أحد أهم أدوات حماية الدولة من الشائعات وحروب الجيل الرابع، لافتة إلى أن الإعلام الوطني يقع على عاتقه دور محوري في تقديم المعلومات الصحيحة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الانتماء، ومساندة جهود الدولة في مواجهة حملات التضليل ونشر الحقائق للرأي العام