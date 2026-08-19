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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

علشان الناس تاكل عيش تموتنا؟.. سيدة تستغيث من حمولة زائدة تهدد حياة المواطنين على الدائري

صورة السيارة
صورة السيارة
يارا أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تستغيث من مشهد سيارة نقل تسير على الطريق الدائري، محملة بكميات كبيرة من البضائع، وسط مخاوف من تسبب الحمولة الزائدة في وقوع حادث يهدد حياة المواطنين.

وظهرت السيدة خلال الفيديو وهي ترصد السيارة أثناء سيرها على الطريق، معربة عن استيائها من حجم الحمولة، ومؤكدة أن الوضع يشكل خطورة على السيارات والمواطنين المحيطين بها.

وقالت السيدة في الفيديو: «يعني الناس علشان تاكل عيش تموتنا؟ ده منظر عربية الساعة 9 على الدائري، دي منظر حمولة! الطريق ماشي بالعافية».

وأضافت: «أنا واحدة معرضة لو جيت جنبها واتقلب عليا اتفرم أنا وابني في العربية»، مطالبة بضرورة الالتزام بقواعد السلامة وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر من أجل نقل البضائع.

واختتمت حديثها قائلة: «ما تشتغلوا يا جماعة، بس خلوا الناس تعيش.. ما نتعلم شوية من الحوادث اللي بتحصل».

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على سيارات النقل والحمولات الزائدة، خاصة على الطرق السريعة، حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من الحوادث

الطريق الدائري الدائري الرقابة على سيارات النقل والحمولات الزائدة سيدة تستغيث استغاثة من سيارة نقل

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