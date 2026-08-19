السفير ياسر عثمان: إسرائيل الآن دخلت في مرحلة تصفية القضية الفلسطينية

أكد السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية السابق، وسفير مصر لدى السلطة الفلسطينية الأسبق، أن إسرائيل الآن دخلت في مرحلة تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه أخطر مرحلة نواجهها الآن.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، بيرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنه لم يعد الأمر يتعلق بالتسويف في عملية السلام، وتجميد عملية السلام، ومشروع الاستيطان التدريجي، مضيفاً “نحن دخلنا في مرحلة تصفية القضية الفلسطينية، سواء في الضفة أو في قطاع غزة”.

وتابع: نرى في الضفة الغربية الآن كل ما يتعلق بتسريع الاستيطان الذي زادت وتيرته بأكثر من 80% من عدد الوحدات الاستيطانية، مضيفا أن الاستيطان الآن قام بالسيطرة على مخيمات شمال الضفة الغربية، تقطيع أوصال الضفة الغربية.

وقال إن الوزراء المتطرفين داخل الحكومة الإسرائيلية يقولون علنا بأننا نريد الاستيلاء على المناطق ج التي تمثل 60% من الضفة الغربية.

وأضاف: هذا فيما يتعلق بالضفة الغربية.. الضفة الغربية تتعرض لمخطط خطير يهدف إلى السيطرة على أكثر من 60% من الضفة، وجعل المدن الفلسطينية مجرد معازل يعيش فيها الشعب الفلسطيني.