طبيب حمو بيكا يكشف مفاجأة عن رحلة خسارة الوزن: «كان مقتنع إنه مش هيخس»

كشف الطبيب المعالج لمطرب المهرجانات حمو بيكا تفاصيل من رحلة إنقاص وزنه، موضحًا أن نجاح أي خطة للتعامل مع السمنة لا يبدأ بالأدوية أو الأنظمة الغذائية، وإنما بالتقييم الطبي الدقيق وفهم طبيعة الحالة وأسباب زيادة الوزن.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أوضح الطبيب المعالج لحمو بيكا أن التعامل مع الحالات التي تعاني من السمنة يمر بعدة مراحل، تبدأ بفحص الحالة والتأكد من عدم وجود أسباب أو مشكلات صحية أخرى قد تؤثر على خطة العلاج.

فحوصات شاملة قبل بدء رحلة إنقاص الوزن

وأوضح استشاري التغذية العلاجية والسمنة أن حالة حمو بيكا خضعت لعدد من الفحوصات الطبية قبل وضع البرنامج العلاجي، شملت إجراء سونار وأشعة وتحاليل، بهدف تكوين صورة كاملة عن حالته الصحية والتأكد من أن مشكلة زيادة الوزن مرتبطة بالدهون، وليست نتيجة وجود مشكلة داخلية أخرى تحتاج إلى تدخل مختلف.

وأكد أن هذه الخطوة تعد من أهم مراحل التعامل مع السمنة، لأن تحديد طبيعة الحالة بشكل صحيح يساعد الطبيب على اختيار الأسلوب العلاجي الأنسب، بدلًا من الاعتماد على نظام غذائي أو وسيلة لإنقاص الوزن بصورة عشوائية.

وأضاف أن الخطة العلاجية يتم تحديدها بعد الانتهاء من تقييم الحالة، وقد تجمع بين تعديل النظام الغذائي، ووسائل علاجية مختلفة وفقًا لاحتياجات كل شخص، إلى جانب التعامل مع السمنة الموضعية عند الحاجة.

«Lifestyle» كلمة السر في الحفاظ على الوزن

وأشار إلى أن الوصول إلى الوزن المستهدف لا يمثل نهاية رحلة العلاج، موضحًا أن التحدي الأكبر يتمثل في الحفاظ على النتيجة وعدم استعادة الوزن مرة أخرى.

وشدّد على أهمية تغيير نمط الحياة، أو ما يعرف بـ«Lifestyle»، باعتباره عنصرًا أساسيًا في نجاح رحلة إنقاص الوزن على المدى الطويل.

وأوضح أن الاعتماد على الإجراءات العلاجية وحدها قد لا يكون كافيًا، إذا لم يصاحبه تغيير حقيقي في العادات الغذائية والسلوك اليومي، مؤكدًا أن التزام الشخص بالنظام الذي يضعه الطبيب يلعب دورًا محوريًا في تجنب ما يعرف بـ«Rebound»، أي عودة زيادة الوزن بعد فقدانه.

حمو بيكا لم يكن مقتنعًا بإمكانية خسارة وزنه

وكشف الطبيب أن التعامل مع حمو بيكا لم يكن تحديًا طبيًا فقط، وإنما كان هناك تحدٍ آخر يتعلق بالحالة النفسية والقناعة بإمكانية الوصول إلى نتيجة.

وأوضح أن بيكا كان في بداية الأمر غير مقتنع بأنه قادر على إنقاص وزنه، وكان يرى أن خسارة الوزن أمر شديد الصعوبة بالنسبة له.

وأشار إلى أن الفنان قال له في بداية التعامل معه: «أنا مش هخس، بطني مش هتنزل، ده مستحيل»، في إشارة إلى حجم عدم ثقته في إمكانية تحقيق تغيير واضح في وزنه وشكل جسمه.

«كرونز» ومشكلات الجهاز الهضمي زادت مخاوفه

وتابع الطبيب المعالج أن حمو بيكا كان يربط صعوبة فقدان الوزن بحالته الصحية، موضحًا أنه كان يرى أن إصابته بمرض «كرونز»، إلى جانب المشكلات المتعلقة بالمعدة والقولون، قد تجعل خسارة الوزن أمرًا شبه مستحيل.

وأكد الطبيب أن جزءًا مهمًا من مهمته كان تغيير هذه القناعة، وإقناع بيكا بأن وجود مشكلات صحية لا يعني بالضرورة استحالة إنقاص الوزن، وإنما يستدعي تقييم الحالة بصورة دقيقة ووضع خطة تتناسب مع ظروفها الصحية.

الطبيب: الإرادة والاقتناع جزء من العلاج

وشدد استشاري التغذية العلاجية والسمنة على أن نجاح رحلة إنقاص الوزن لا يعتمد فقط على نوع العلاج أو النظام الغذائي المستخدم، وإنما يرتبط كذلك بمدى استعداد الشخص نفسه لتغيير عاداته والالتزام بالتعليمات الطبية.

وأوضح أن اقتناع المريض بقدرته على تحقيق النتيجة يمثل نقطة انطلاق مهمة، لأن عدم الإيمان بإمكانية النجاح قد يجعل الالتزام بالخطة العلاجية أكثر صعوبة.

وأضاف أن دور الطبيب لا يقتصر على تحديد النظام الغذائي أو اختيار الوسيلة العلاجية المناسبة، بل يمتد إلى مساعدة المريض على تغيير طريقة تفكيره تجاه رحلة إنقاص الوزن، وتحويلها من محاولة مؤقتة إلى أسلوب حياة مستمر.

رحلة إنقاص الوزن لا تنتهي بالوصول للوزن المستهدف

وأشار الطبيب إلى أن الحفاظ على الوزن بعد إنقاصه يحتاج إلى استمرار الالتزام بالعادات الصحية، لأن العودة إلى الأنماط القديمة في تناول الطعام ونمط الحياة قد تؤدي إلى استعادة الوزن مرة أخرى.

وأوضح أن الهدف النهائي من علاج السمنة لا يتمثل فقط في تحقيق انخفاض سريع على الميزان، وإنما الوصول إلى وزن مناسب مع القدرة على الحفاظ عليه على المدى الطويل.

وأكد أن كل حالة تحتاج إلى تعامل مختلف وفقًا لظروفها الصحية والجسدية ونمط حياتها، وهو ما يجعل التقييم الطبي خطوة أساسية قبل تحديد أي برنامج لإنقاص الوزن.

وفي ختام حديثه، أوضح الطبيب المعالج لمطرب المهرجانات أن تجربة حمو بيكا تؤكد أن التعامل مع السمنة يحتاج إلى مجموعة متكاملة من العناصر، تبدأ بالتشخيص والفحوصات، ثم وضع خطة علاجية مناسبة، مع تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة، والأهم امتلاك القناعة والاستعداد النفسي لخوض رحلة التغيير حتى الوصول إلى النتيجة والحفاظ عليها.