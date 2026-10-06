البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

تشهد البلاد منذ بداية فصل الخريف تغيرًا ملحوظًا في طبيعة الأحوال الجوية، مع تزايد فرص سقوط الأمطار على عدد من المحافظات، خاصة السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا وظهور أجواء تميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خريف هذا العام يشهد اختلافًا ملحوظًا في طبيعة الأجواء، موضحة أن

الأمطار أصبحت حاضرة بشكل شبه يومي منذ بداية الفصل على عدد من المحافظات الساحلية ومناطق الوجه البحري.

أمطار متفاوتة تضرب الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ

وأوضحت شاكر أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، بدأت منذ الساعات الأولى من فجر اليوم واستمرت حتى فترة الظهيرة، بالتزامن مع سقوط أمطار على محافظات مطروح والبحيرة وكفر الشيخ.

وأشارت إلى أن القاهرة الكبرى لم تشهد حتى الآن سقوط أمطار منذ بداية فصل الخريف، لافتة إلى أن الفترة التي مرت على بداية الفصل لا تتجاوز أسبوعين تقريبًا، وبالتالي فإن التغيرات الجوية الحالية لا تعني بالضرورة دخول جميع المحافظات في نطاق الأمطار خلال الفترة نفسها.

استمرار فرص الأمطار غدًا.. والقاهرة خارج نطاقها

وبحسب مدير مركز الاستشعار عن بُعد، فمن المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا، على أن تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وفي مقدمتها مطروح والإسكندرية، إلى جانب كفر الشيخ والبحيرة، مع امتداد فرص الأمطار إلى بعض مناطق شمال الوجه البحري.

في المقابل، تقل فرص سقوط الأمطار بشكل كبير على المناطق الداخلية، بما في ذلك باقي محافظات الوجه البحري ومدن القناة وبعض المناطق في سيناء والقاهرة الكبرى، لتظل القاهرة حتى الآن خارج نطاق التأثيرات المباشرة للأمطار.

وأكدت شاكر أن الأوضاع الجوية ستظل محل متابعة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع احتمالية حدوث تغير في طبيعة الحالة الجوية اعتبارًا من يوم الجمعة.

منخفض البحر الأحمر يغير خريطة الأمطار

وكشفت شاكر عن حالة جوية مختلفة متوقعة اعتبارًا من يوم الجمعة، نتيجة سيطرة منخفض البحر الأحمر، أو ما يُعرف بامتداد منخفض السودان الموسمي، وهي ظاهرة تتكرر عادة خلال فصل الخريف وتؤدي إلى تغيرات في خريطة سقوط الأمطار.

وأوضحت أن تأثير هذه الحالة قد يمتد إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر وسلاسل جبال البحر الأحمر، إلى جانب محافظات شمال ووسط وجنوب سيناء وبعض مناطق الصعيد.

وتكتسب هذه المناطق أهمية خاصة بسبب طبيعتها الجغرافية والجبلية، التي قد تجعل الأمطار أكثر تأثيرًا، إذ يمكن أن تتجمع المياه في مسارات الأودية والمناطق المنخفضة، ما يرفع احتمالية تشكل السيول في بعض الأماكن حال زيادة كميات الأمطار.

أمطار رعدية وتحذيرات مرتقبة من الأرصاد

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى فرص أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة وقد تكون رعدية في بعض المناطق، مؤكدة أن الهيئة تتابع بصورة مستمرة تحديثات النماذج العددية للتنبؤات الجوية.

وأضافت أن تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة سيتم تحديدها بصورة أكثر دقة خلال الأيام المقبلة، على أن تبدأ الهيئة في إصدار التحذيرات الخاصة بالمناطق المتوقع تأثرها بالأمطار اعتبارًا من يوم الجمعة، وفقًا لآخر تحديثات الخرائط والنماذج الجوية.

فرق درجات الحرارة يعلن بداية الأجواء الخريفية

ولم تعد مؤشرات الخريف مرتبطة بسقوط الأمطار فقط، بل بدأت الفروق الواضحة في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل في الظهور بشكل أكبر.

وأوضحت شاكر أن الأجواء خلال ساعات النهار لا تزال تميل إلى الحرارة، خاصة في فترة الظهيرة، بينما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مع دخول الليل، لتصبح الأجواء معتدلة وتميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأكدت أن هذا التباين في درجات الحرارة يستدعي الانتباه، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن، مع بداية العام الدراسي وخروج الطلاب في الساعات الأولى من الصباح.

«الملابس الخريفية» تبدأ الآن.. والشتوية منتصف أكتوبر

وفيما يتعلق بموعد الانتقال إلى الملابس الشتوية، نصحت شاكر بعدم التسرع في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، موضحة أن الوقت الحالي مناسب لبدء ارتداء الملابس الخريفية، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن ارتداء الملابس الشتوية يمكن تأجيله إلى منتصف شهر أكتوبر تقريبًا، مع ضرورة مراعاة الفروق الكبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل.

كما نصحت بوجود جاكيت خفيف عند الخروج في ساعات الليل المتأخرة، خاصة للأطفال وكبار السن، لتجنب التعرض المفاجئ لانخفاض درجات الحرارة.

الخريف يفرض قواعده الجديدة

ومع استمرار التغيرات الجوية، يبدو أن فصل الخريف بدأ هذا العام بصورة مختلفة، يجمع بين حرارة النهار وبرودة الليل، وأمطار متكررة على السواحل، مع حالة جوية جديدة تلوح في الأفق خلال الأيام المقبلة.